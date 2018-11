Buurtbewoners schrikken van fatale autobrand: ‘We hoorden knallen’

,,We zaten voetbal te kijken en hoorden een harde knal”, zegt een buurtbewoonster. ,,Vanachter het raam zagen we alle zwaailichten en het vuur. ” Een vrouw die even verderop woont hoorde ook die harde knal. ,,Daarna nog een aantal zachtere knallen toen die hele auto in brand stond. Wij dachten dat het de banden waren die klapten.” ,,Vanochtend las ik in de krant dat er een man is omgekomen door die brand. Maar van paniek merkte ik niks bij de hulpdiensten. Het duurde wel even voordat de politie en de brandweer er waren.”

Onderzoek

Hoe de auto in brand is gevlogen, is nog een raadsel. De politie heeft de hele nacht ter plaatse onderzoek gedaan naar het incident. De auto is naar het Nederlands Forensisch Instituut overgebracht. Wie de persoon in de auto was, is nog onbekend.



