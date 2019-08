Buurtbewoners Uilebomen geschrokt na dodelijke steekpartij: ‘Ik weet niet of ik nog iets had kunnen doen’

In de buurt rond het complex hakte het nieuws er flink in. Veel buurtbewoners sliepen die nacht gewoon door, maar de volgende ochtend troffen ze rood-witte politielinten aan rond hun woningen en stonden er talloze politiebusjes in de straat. In het complex tussen de Uilebomen en de Hekkelaan, met vooral studio’s voor alleenstaanden, was de forensische opsporing bezig met onderzoek. Agenten met een speurhond kamden de bosschages in de buurt uit. Buurtbewoonster Chantal Blom hoorde ’s nachts wel geschreeuw. ,,Maar ik kon niet verstaan wat er werd geroepen. Omdat er wel vaker ruzies en vechtpartijen zijn, deed ik het raam maar dicht. Ik dacht: ‘laat maar, het zijn vast weer dronken gasten’. Als vier mannen vechten, ga je er als vrouw niet tussen springen.”

Ze schrok toen ze hoorde wat er daadwerkelijk was gebeurd. ,,Heel erg. Maar ik weet niet of ik nog iets had kunnen doen als ik er naartoe was gegaan.’’

Bijna alle buurtbewoners zeggen dat het doorgaans een rustige buurt is. ,,Dit is iets wat je normaal op tv ziet, in een film”, aldus een buurman. ,,Maar ik voel me desondanks nog steeds veilig.’’

Opvallend

De afgelopen weken zijn er opvallend veel steekpartijen in Den Haag en omgeving. Begin augustus kwam in de Jacob Schorerlaan een man om het leven nadat die door een 17-jarige jongen was gestoken. Enkele dagen later raakte een man zwaargewond bij een steekincident in een hotel in Voorburg. In een studentenflat aan het Rijkswijkseplein was begin juli een steekincident. En dan was er ook nog een aantal incidenten in het uitgaansleven.