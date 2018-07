Buurtdeelauto moet Haagse chauffeur gaan verleiden

Het is een herkenbare ergernis voor zo’n beetje iedere stadsbewoner in de oudere wijken, die na werktijd z’n auto kwijt wil. ,,Je rijdt een rondje, nog eentje, en uiteindelijk kies je voor een parkeerplek honderden meters van je eigen voordeur’’, schetst Kees Berenbak, bestuurslid van Buurt Bestuurt in het Laakkwartier.



Twee weken geleden begon in die wijk een project met deelauto’s, op initiatief van Buurt Bestuurt. Wijkbewoners kunnen nu - zonder vaste lasten - gebruikmaken van twee deelauto’s. Aanmelden geschiedt via een app, gebruik kost vier euro per uur.



Wat wethouder Robert van Asten (mobiliteit) betreft, is dit voor veel meer wijken de toekomst. ,,We hebben hoge ambities. Uiteindelijk willen we bereiken dat voor elke deelauto vier auto’s uit het straatbeeld verdwijnen.’’

Startsubsidie

Per buurt wordt een startsubsidie gegeven van maximaal 20.000 euro voor het opzetten en laten draaien van een aantal buurtdeelauto’s. Van Asten: ,,Verleiden, dat is waar we op inzetten. Dat kan op verschillende manieren: zo benadrukken we dat dankzij reserveringen via de app het nooit meer hoeft voor te komen dat je misgrijpt, wanneer je het voertuig nodig hebt. Mensen krijgen een probeeraanbod ter waarde van 35 euro, waardoor hun eerste ritje niets kost. We werken met rijtegoed voor mensen die hun auto van de hand doen, of tramtegoed. Uiteindelijk hebben we maar één doel voor ogen: hoe succesvoller we mensen hun auto uit kunnen krijgen, hoe meer openbare ruimte ervoor terugkomt. Daar profiteert iedereen van.’’

Quote De auto’s zouden op een vaste plek in de buurt moeten staan, zodat mensen ze dagelijks zien en daardoor sneller op het idee komen om zich aan te sluiten Kees Berenbak

Te onbekend