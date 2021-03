Buurtgezinnen gaan kinderen die thuis knel zitten extra liefde en aandacht geven

Daniëlle was onhandel­baar en belandde in de bak: ‘Ik zei tegen haar: ik maak je helemaal dood’

2 november Daniëlle (38) werd als baby uit huis geplaatst, was onhoudbaar in een pleeggezin, zat twee keer in de gevangenis. Als Daniëlle erover vertelt zou je niet denken dat ze een licht verstandelijke beperking heeft. Dat is precies het probleem dat voor Middin en Den Haag nu aanleiding is om een andere aanpak uit te proberen.