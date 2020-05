Buurtmoeder baalt dat No Surrender-leden werden aangehouden na bezoek aan zieke Sergio (12)

Remkes krijgt storm van kritiek bij debat over de affaire-Ama­re

0:07 Burgemeester Remkes kreeg vandaag in het eerste debat over de affaire-Amare op zijn falie van zowel oppositie- als coalitiepartijen in de Haagse raad, omdat hij weigert meer openheid te geven over het integriteitsonderzoek naar vertrekkend bouwambtenaar Henk Harms.