Buurtsuper en moskee moeten helpen om iédereen te bereiken met coronacampagne

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe doelgroep- en wijkgerichte campagne waarmee alle inwoners van Den Haag moeten worden bereikt met informatie over het coronavirus. Afgelopen weekend bracht de chef van de intensive care van het VU-ziekenhuis in Amsterdam naar buiten dat, net als tijdens de eerste golf onevenredig veel mensen met een niet-westerse achtergrond met corona op de ic liggen. Een van de oorzaken is dat de manier waarop over corona wordt gecommuniceerd niet doeltreffend is voor deze groep.