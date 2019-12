Buurtwachten gaan politie tijdens jaarwisseling helpen

Haagse ‘fietsbur­ge­mees­ter’ gezocht

14:39 Altijd al de ambitie gehad om een eigen ambtsketen om te hangen? Na een waarnemend-, kinder- en een nachtburgemeester, is inmiddels ook een positie vrijgekomen voor een fietsburgemeester in Den Haag. De Amsterdamse fietsburgemeester Katelijne Boerma zoekt naar collega’s in andere steden. Alle Hagenaars die de ambitie koesteren om al fietsend datzelfde ambt te bekleden, kunnen tot en met 31 december solliciteren.