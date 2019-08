Buurtwinkels vrezen faillissement door strengere regels tabaksreclame: ‘Blokhuis bedreigt Primera’s’

Het is de schuld van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) als straks honderden Primera’s en andere tabaksverkooppunten in de buurt hun deuren moeten sluiten omdat ze financieel het hoofd niet boven water kunnen houden. Met die boodschap probeert de branchevereniging van tabaksdetaillisten NSO de invoering van maatregelen tegen tabaksreclame te vertragen.

Het gaat om het verbod op het tonen van reclame in winkels en de regels dat sigaretten niet meer in het zicht mogen liggen, en dat straks pakjes er allemaal hetzelfde uit gaan zien (egaal bruin en met de nu al gebruikelijke waarschuwingsstickers). De NSO wil dat deze maatregelen enkele jaren worden uitgesteld.

,,Gebeurt dat niet, dan is het straks verleden tijd dat je bij de winkel om de hoek je bankzaken kan regelen of een postpakket kan wegbrengen of ophalen”, stelt voorzitter Jos Zuidwijk van de NSO. ,,Al dit soort taken zijn de afgelopen jaren immers door onze leden op zich genomen.”

Steun van VVD

Volgens de NSO houdt een tabakswinkelier doorgaans jaarlijks onder de streep zo’n 40.000 euro winst over. Gemiddeld een kwart daarvan is een vergoeding die de winkelier krijgt van fabrikanten die hun rookwaren op de toonbank uitstallen. Dat mag niet meer, is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Deze afspraken van de politiek met producenten en verkopers van ongezonde producten wordt binnenkort behandeld door de Tweede Kamer. Opvallend is dat de lobby steun krijgt van regeringspartij VVD, die politiek gebonden is aan de bereikte afspraken om roken, drinken en ongezond eten te ontmoedigen.

Liberaal Kamerlid Martin Wörsdörfer wil niet tornen aan het akkoord, maar vindt wel dat de manier waarop dit tot stand kwam, ‘geen schoonheidsprijs verdient’. ,,Dat moet anders met de invoering. Is hier wel goed getoetst wat de impact van de maatregelen op deze kleine ondernemers is? Dit soort winkels vervullen tegenwoordig belangrijke functies in veel dorpen en buurten.”

Er zijn zo’n 1600 winkels aangesloten bij de NSO, waarvan ruim 500 vestigingen van Primera. Zij willen uitstel, zodat ze zich beter op de nieuwe situatie kunnen voorbereiden.