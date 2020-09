Cabaretier Harrie Jekkers treedt ondanks verbrijzelde elleboog toch op in Zuiderparktheater

Met ‘duokaart­jes’ 280 bezoekers naar Harrie Jekkers in Zuiderpark­t­he­a­ter

6 augustus Harrie Jekkers treedt eind deze maand en begin september vijf keer op in het Zuiderparktheater met zijn show Achter de Duinen. Het is het programma waarmee hij sinds september 2018 in de Koninklijke Schouwburg staat, maar dat daar moest worden opgeschort na de corona-uitbraak. Per keer zijn er 280 kaartjes beschikbaar.