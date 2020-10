Cabaretier Thijs is meer zichzelf dan hij ooit voor mogelijk had gehouden: Zelfbewuste man met hond

Inmiddels is hij al weer toe aan zijn derde soloprogramma. In ‘Meer dan mogelijk’ vraagt hij zich af of je meer jezelf kunt zijn dan je vroeger was. Hij vindt van wel. Want vandaag is de cabaretier meer Thijs dan hij ooit voor mogelijk had gehouden: een zelfbewuste man met een hond, duidelijke doelen voor ogen, een opgeruimd huis en louter heldere gedachtes die hij graag met het publiek wil delen. En over al die onvervulde verlangens en dat het in de regel heel vervelend is om jezelf te zijn, daar hoeven we het niet over te hebben toch?