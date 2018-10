Café biedt plek aan nabestaanden om verdriet plekje te geven

De camping in Frankrijk voelde als een stukje thuis buiten huis. Barbara Bosman: ,,We bezochten 'm als gezin al tien jaar lang, we kwamen er alle drie volledig tot ontspanning.''



Dat gevoel is niet anders in de zomer van 2015. Tot het moment dat een campingbezoeker Bosman voor haar vouwwagen aanspreekt. Zij had toch zo'n spray, voor wanneer iemand onwel werd? ,,Ik hoorde dus dat er iemand niet goed was geworden. Daarop bood ik aan even mee te lopen, want zo'n spray mag je niet zomaar toedienen.''



Aangekomen bij het sanitair herkende Bosman de paars/roze zwembroek van haar echtgenoot, Tjebbe. ,,Hij lag op zijn zij en was nog wel enigszins aanspreekbaar, maar had duidelijk pijn.''



Op de camping waren toevallig een Nederlandse huisarts, een anesthesist en een verpleegkundige aanwezig. ,,Een dreamteam, kun je wel stellen. Al hun inspanningen mochten echter niet baten. Tjebbe overleed even later als gevolg van hartfalen.''