Café-eigenaar in Rivierenbuurt doet zaak zelf dicht na kogelregen: ‘Meerdere motieven zijn mogelijk’

De eigenaar van Café Maas houdt zijn zaak voorlopig gesloten nadat in de nacht van zondag op maandag de kogels door de ruit vlogen. Een 35-jarige Hagenaar zit er om vast. Het café aan het Weteringplein was decennialang een van de beruchtste van Den Haag.

Quote Stel dat er nog iemand binnen was geweest. Die was eraan gegaan Ali, Medewerker Vier perfect ronde gaatjes zitten er in het raam van café Maas, dat vroeger gek genoeg The Untouchables heette. De kogels baanden zich een weg door de aluminium jaloezieën achter het raam en lieten een rafelig vierkantje achter. Op de muur aan de andere kant van het café, zit een rond gaatje waar een van de kogels zich naar binnen heeft geboord. Op een andere plek is een beetje stucwerk verdwenen.



,,Eng”, zegt Ali, van het ochtendpersoneel. Hij ruimde vanmorgen de boel op. Plots zag hij zichzelf midden in de kogelbaan staan. ,,Stel dat er nog iemand binnen was geweest. Die was eraan gegaan.”

Koerdische gemeenschap

Sinds december kent het café een nieuwe eigenaar. Nabil Sialiti kwam acht jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland, woonde vier jaar in Deventer en verhuisde daarna naar Den Haag. Overdag werkt hij in een fabriek, daarna rijdt hij naar het café om daar aan het werk te gaan. Twee man, onder wie Ali, heeft hij in dienst om de overige uren rond te krijgen.

Waarom de kogels op zijn zaak zijn afgevuurd, zegt hij niet te weten. Veel van zijn klanten zijn afkomstig uit de Koerdische gemeenschap. Zaterdag gingen ze nog met zijn allen naar de demonstratie op het Malieveld, praatten er met de vlag op tafel in het café over na. ,,Ik heb geen idee. Alles is mogelijk”, reageert Sialiti of de kogel in zijn ruiten iets te maken kan hebben met de grote spanning in Syrië tussen Koerden en Turken.

‘Dit was toch altijd een hasjtent?’

Hij is niet van plan te wachten tot de recherche duidelijkheid geeft, maar wil zelf op onderzoek uit. ,,Ik ken nog wat oude klanten van de vorige eigenaar. Misschien weten zij of het iets met die vorige eigenaar te maken heeft?”

Het café aan het Weteringplein heeft een roemrucht verleden. Meerdere keren viel de politie binnen om drugshandel. ,,Er zijn nog steeds mensen die hier komen vragen om hasj”, zegt Ali. ,,Ze kijken dan zo verbaasd als je zegt dat je niets hebt. ‘Dit was toch altijd een hasjtent?’, zeggen ze.”

Haagse crimineel Jerry Rigters

Nog langer terug was de kroeg in handen van de bekende Haagse crimineel Jerry Rigters. The Untouchables heette het, een ontmoetingsplek voor veel criminelen. In augustus 1999 stapte een huurmoordenaar de zaak binnen die het op Rigters had voorzien. In plaats daarvan schoot hij een onschuldige klant dood.

Wanneer de zaak weer opengaat weet Sialiti nog niet. Los van zijn eigen besluit, is het gebruikelijk dat de gemeente een zaak sluit na een schietincident. De termijn kan uiteenlopen van een paar dagen tot een maandenlange sluiting. Of dat nu ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.