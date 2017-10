Café in Haagse Zusterstraat verwoest door brand

Aanklager verhoogt strafeis Beugelsdijk: vijf duels

5 oktober ADO Den Haag moet vrezen dat het Tom Beugelsdijk de komende vijf wedstrijden kwijt is. De aanklager betaald voetbal acht bewezen dat de verdediger in het duel met NAC zijn tegenstander Pablo Mari een elleboogstoot heeft verkocht. Het door ADO afgewezen schikkingsvoorstel van vier duels werd vanavond in Zeist met één wedstrijd verhoogd.