Café Jimz in Herenstraat mag in principe terras langs gevel houden

Zes weken cel voor dollemans­rit, verklaring bestuurder: ‘Ik had een rotdag’

De rechter in Den Haag veroordeelt de 33-jarige A.H. uit Den Haag tot een celstraf van zes weken vanwege een dollemansrit die begon in Den Hoorn en over de A4 naar Rijswijk en Den Haag voerde. Daar knalde de verdachte in de Wenkebachstraat met zijn Audi op een politieauto. ,,Ik had een rotdag achter de rug”, zei de automobilist maandag bij de rechter.

15 augustus