Café Vondel houdt vast aan zwarte Piet en wil desnoods feestend en ‘strijdend’ ten onder gaan

Gasten in café Vondel zijn goed klaar met alle acties tegen zwarte Piet. ,,Je moet het gewoon doodzwijgen. Dan is het zo klaar,’' zegt een ondernemer met blikje energiedrank in de hand, die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Straks liggen mijn raampjes eruit,’' zegt hij. En dan: ,,Het moet ophouden, het gelul over zwarte Piet.’'

Vondel houdt vanavond een benefietfeest. Het is een initiatief van bartender Boet Lionar die geld hoopt in te zamelen voor de intocht van 16 november. Door een brief van Kick Out Zwarte Piet aan ondernemers met de mededeling dat sponsors dit jaar ,,speciale aandacht’' krijgen zijn geldschieters afgehaakt. De intocht zit nu met een financieel gat, dat onder andere met de benefietavond gedicht moet worden.

,,Een vriend van mij, had die brief ontvangen. En hij vond het belachelijk en liet zich niet terugdringen. Toen is het idee voor deze avond ontstaan. Iedereen mag zijn mening hebben. En wij gaan proberen de kindjes een leuke intocht te bezorgen,’' zegt Lionar, zelf half-Nederlands, en half-Surinaams.

Quote Het is spijtig dat we weer een traditie in rook zien opgaan Lionar

Met de kleur en status van het karakter ‘zwarte Piet’ heeft hij nooit problemen gehad vertelt hij op het terras voor het café. ,,Zoals het er nu voor staat, komt volgend jaar in Den Haag de roetveegpiet. Het is spijtig dat we weer een traditie in rook zien opgaan.’'

Wesley Bruin heeft al gezongen, en later vanavond volgen levensliedzangers Elias van Hees, Janah Louard en Jan Schneider. Elias van Hees, zanger en deel uitmakend van Groep de Mos appt dat hij eerst elders optreedt. Zijn doel vanavond in café Vondel? ,,Het behoud van onze tradities, waaronder het Sinterklaasfeest - met zwarte Piet, vind ik heel belangrijk.’' Vanavond zingt hij onder andere uit het repertoire van volkszanger Wesley Bronkhorst. ,,Dat is een van mijn grote voorbeelden in de muziek.’'

Loterij

Een loterij moet vanavond in Vondel voor de intocht geld in de la gaan brengen.Een deel van de omzet wordt gereserveerd. En de fooienpot staat klaar, waarbij de fooien dit keer niet verdeeld worden onder het personeel, maar naar het kinderfeest gaan.

,,Ik hoop dat de mensen eensgezind zijn,’' spreekt bartender Boer Lionar zijn grote wens uit. Lionar denkt dat het finito is met zwarte Piet in Den Haag. Het is het laatste jaar voor het karakter in de intocht, heeft de gemeenteraad onlangs besloten. ,,Ik denk dat de strijd gestreden is,’' zegt hij. ,,Maar dan gaan we strijdend ten onder.’'

Quote Het Suiker­feest heb ik ook niks op tegen. Ze moeten niet ons kinder­feest­je afpakken Scherf

Meerdere ondernemers zijn vanavond van de partij, uit Scheveningen. Veel uit de horeca. Debby Scherf werk in café Vondel en heeft kapperszaak Debstar Hairfashion. Ze komt even naar buiten om aan de staantafels uit te leggen, wat ze denkt .,,Ik ben voor zwarte Piet. Ja, toch! Het is toch onze traditie.’' Iedereen heeft zijn eigen feestje, zegt ze dan. ,,Het Suikerfeest heb ik ook niks op tegen. Ze moeten niet ons kinderfeestje afpakken.’'

Bartender Rene van der Kroft heeft in zijn loopbaan veel met Antillianen gewerkt, vertelt hij. ,,Ze lachen zich eigen dood hier,’' zegt hij over de acties tegen zwarte Piet. ,,’Die mensen zijn gek’, zeggen ze. Antillianen vinden ‘zwarte Piet’ gewoon humor.’'

Zijn maat Yucel Arslan, vertelt dat hij Nederlander én Turk is. En hij is Haags. Sinterklaas vierde hij vroeger op school, in Spoorwijk. Het was gewoon gaaf, zegt hij. Bij zwarte Piet had hij als kind nooit speciale gedachten. ,,Hij kwam gewoon de klas in en gooide pepernoten.’’

,,Ik vind het juist leuk, zegt Arslan die zelf geniet van het beste uit twee werelden. Hij is moslim, beaamt hij. ,,En we vieren thuis Sinterklaas en Kerstmis, met een kerstboom. Je leeft toch in Nederland.’'