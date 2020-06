Cafébaas Loet Muis was de gastheer bij de bar en had zijn engel achter de tap

Den Haag verklaart afvalhuf­ters de oorlog: ‘Dit is een belediging voor onze mooie stad’

16:00 Een vaste ophaaldag voor grofvuil, communicatie in meerdere talen om bewoners beter te bereiken en extra handhaving in burger. Met maatregelen als deze wil Den Haag een einde maken aan de afvalproblematiek in de stad. In meerdere wijken ligt er dagelijks veel afval en andere viezigheid op straat. De overlast is enorm.