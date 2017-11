Cafés minder vaak gedwongen dicht

Drugs. Illegaal gokken. Een schietpartij op straat. Het zijn allemaal redenen voor een burgemeester om een kroeg of club tijdelijk te sluiten. Twaalf keer was een Haagse horecagelegenheid dit jaar (tot 25 oktober) de klos.

En dat valt mee. Waarschijnlijk komt Den Haag dit jaar uit op minder gedwongen sluitingen dan vorig jaar (19) en dan in 2015 (23). Tegelijkertijd neemt ook de duur van de tijdelijke sluiting af. Was dat gemiddeld zes maanden, nu is dat ongeveer drie maanden, schrijft burgemeester Pauline Krikke aan de Haagse gemeenteraad.

Veiligheid

Volgens Krikke is vooral de kortere duur een gevolg van het nieuwe handhavingsbeleid dat in februari 2016 in ging. ,,Drie maanden sluiting is op dit moment voldoende om de openbare orde en veiligheid te waarborgen’’.