Cafetaria Dopmeijer staat te koop

Vele tienduizenden Hagenaars en Hagenezen hebben sinds 1909 de beroemde belegde broodjes van Dopmeijer gegeten. Verslaggever Leo van der Velde was een van hen: hij kwam er sinds de jaren zestig. ,,Toen ik net verkering kreeg bracht ik mijn meisje, met wie ik later zou trouwen, altijd naar huis. Op haar Mobylette, want ik had zelfs geen fiets. Eind jaren zestig was het. Zondagavond stopten we steevast bij oom Gerard Dopmeijer aan het Slijkeinde voor een nierbroodje. Een keer mocht ik ze allebei opeten. Omdat zij een druppel uit zijn neus op de toonbank had zien vallen. De talloze keren dat we jaren later bij John en Alie Dopmeijer (beiden 67) een broodje bal of rosbief haalden, heeft mijn vrouw dat nooit durven vertellen.''



Ook de legendarische vestiging aan de Rijswijkseweg trok een divers publiek: impresario's, makelaars, notarissen, taxichauffeurs, stratenmakers. In de loop der jaren hebben vele tienduizenden Hagenaars en Hagenezen er wat te eten gehaald.



Binnenkort zullen de liefhebbers ergens anders terecht moeten voor hun broodjes: John en Alie leggen het werk, vanwege hun leeftijd, neer. Omdat zij geen opvolger gevonden hebben, hebben zij besloten de zaak te verkopen.