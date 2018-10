Calla's in top 100 beste restaurants van Nederland

Het restaurant zakte daarmee één plek ten opzichte van vorig jaar. Toch is gastvrouw Bianca Fellinger zeer tevreden. ,,Er zijn veel nieuwe toprestaurants bijgekomen, waardoor het ‘druk’ is in de top van de lijst”, zegt ze tegen indebuurt. ,,Hierdoor mogen we supertrots zijn dat wij met 1 ster nog steeds hoog in de lijst staan.”



Het klassieke Franse restaurant Calla’s is al ruim 18 jaar in Den Haag te vinden. Calla's is al jarenlang in het bezit van een Michelinster en won in 2009 De Gouden Pollepel. Recensent Christl Visser roemde toen de ‘verrukkelijke’ mille feuille en de risotto met kreeft, die ze ‘de lekkerste risotto die we ooit voorgezet kregen’ noemde.