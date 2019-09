'Camera-inzet in strijd tegen afvalprobleem'

Den Haag onderzoekt of het camerabeelden kan gebruiken om mensen op te sporen die vuilnis of grofvuil verkeerd aanbieden. Dat zei wethouder De Mos bij de aftrap van een nieuwe campagne.

De campagne heet 'Schoon, doen we toch gewoon?'. De komende drie jaar worden extra maatregelen getroffen in de strijd tegen zwerfvuil en verkeerd aangeboden grofvuil en vuilnis. Vooral 'afvalprobleemwijken' als Transvaal, de Schilderswijk en Laak, krijgen de aandacht. De campagne kost een ton per jaar. Niet de gemeente, maar de verpakkingsindustrie draait op voor deze kosten.

Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in extra afvalcontainers, handhaving en voorlichting in wijken met veel overlast door (verkeerd aangeboden) vuilnis en grofvuil. Ook is er een website gelanceerd, met daarop video's van Hagenaars die dagelijks de stad en het strand schoonhouden. In een kalender staan activiteiten rondom (het opruimen van) afval, zoals een schoonmaakactie op het strand. Op die manier weten Hagenaars op welke plek ze moeten zijn als ze een steentje willen bijdragen, is het idee.

In de strijd tegen afval wordt momenteel door de gemeente nagedacht over de inzet van camera's. ,,Als we op beelden kunnen zien waar en door wie afval verkeerd wordt aangeboden, kunnen we gericht ingrijpen en boetes uitdelen", legt De Mos uit. ,,We onderzoeken of we camera's, die toch al op veel plekken in de stad hangen, kunnen inzetten om de afvalproblematiek in de gaten te houden."

De wethouder benadrukt dat het 'nog maar om een idee gaat'. ,,Uiteraard moet de haalbaarheid goed in kaart worden gebracht."

Volledig scherm Verkeerd aangeboden vuilnis kan tot een grote puinhoop leiden, merken ze ook in het Haagse Transvaal. © Martijn Beekman

Geldbuidel

Afval op straat kan écht niet meer en daar moeten Hagenaars zich bewust van worden, meent De Mos. ,,Dat is het doel van deze nieuwe campagne", zegt de wethouder. ,,Wie niet horen wil, moet voelen. En dan natuurlijk op de plek waar men het hardste geraakt wordt: de geldbuidel."

Muzikant Pat Smith is ambassadeur van 'Schoon, doen we toch gewoon?'. Vandaag om 11.00 uur gaat hij met honderden mensen het strand van Scheveningen op voor de schoonmaakactie International World Clean Up Day. ,,Neem vooral je zwembroek en je badeend mee", grapt hij. ,,Wel aan een lijntje, want als hij wegdrijft, zijn we verder van huis."