Camera’s beschermen belaagde Duindorpse

Er komt cameratoezicht in de Pluvierstraat in de Haagse wijk Duindorp voor de belaagde Marina Meubelman, zo laat woningcorporatie Vestia weten. Ook surveilleert de politie extra.

Het is een van de maatregelen om de Duindorpse te beschermen, die wordt belaagd na een tweet van haar over zwarte piet. Dit weekend werden opnieuw ruiten bij de vrouw ingegooid. Net als de eerdere ruiten die aan diggelen gingen, worden ook deze ramen vervangen worden door veiligheidsglas.

Lees ook Ruit gesneuveld in Duindorp na burenruzie om zwarte piet Lees meer

Op mededogen uit de wijk hoeft de vrouw ogenschijnlijk nog altijd niet te rekenen. Op Facebook roept ze heftige reacties op. De meesten zien haar liever vandaag dan morgen uit de wijk vertrekken.

Volgens Hanneke Klumpes van Vestia en de politie gaat het uiteindelijk slechts om een beperkt clubje bewoners dat zich roert. De woningcorporatie houdt vanuit de afdeling sociaal beheer een vinger aan de pols om te zien of het goed met Meubelman gaat. ,,We steunen haar, maar mengen ons niet in de discussie. Ze is een dame die we kennen. Ze zit in de huurdersraad en is regelmatig aanwezig bij debatten. Zoals het nu gaat, houdt ze zich heel goed staande.’’

Vanuit de politie is de wijkagent bij de zaak betrokken. Hij zal zoveel mogelijk het gesprek met alle partijen aangaan. ,,Hij is er hard mee aan het werk’’, aldus een politiewoordvoerder.

In april 2014 kwam de wijk landelijk in het nieuws omdat allochtone Nederlanders uit de wijk werden weggepest. Ook toen vlogen er stenen door ramen. ,,Het is een wijk met een grote sociale cohesie waar bewoners op een iets andere manier reageren op afwijkende meningen dan die in de meeste andere wijken’’, zegt Klumpes nuchter. Maar anders dan de vorige keer, benadrukt ze, verwacht ze dat na het vertrek van Sinterklaas, de rust in Duindorp zal weerkeren. ,,Destijds leefde er onbehagen over woningtoewijzing. Duindorpers moesten voor hun gevoel lang wachten op een huis. Daar zat meer achter.’’

Heftiger