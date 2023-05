Camera's die kentekens registreren gaan de horrorpoller op de Escamplaan vervangen

Den Haag komt met tijdelijk warmtenet om gerenoveer­de huurwonin­gen alvast van gas af te halen

De gemeente Den Haag wil honderden huurwoningen in Moerwijk, die binnenkort gerenoveerd worden, aansluiten op een tijdelijke warmtebron. Hierdoor hoeven de woningen over een paar jaar niet weer op de schop als ze worden aangesloten op het definitieve warmtenet. Een ander voordeel is dat de huurders nu al van het gas af kunnen en dus goedkoper uit zijn.