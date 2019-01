Camera's houden verkeer uit Huygenskwartier

Nog slechts een maandje komen automobilisten en scooterrijders in het voetgangersgebied in het centrum van Voorburg er vanaf met een waarschuwing. Daarna volgt onverbiddelijk een boete. Door de camera's in het gebied die kentekens checken, kan niemand ontsnappen. Ze houden 24 uur per dag, zeven dagen per week het gebied in de gaten. Zodra een auto of scooter het gebied in komt, maakt de camera een foto.



De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deze maatregel vanwege de vele overtredingen in het gebied. Ze wil de 'leefbaarheid en charme' van het Huygenskwartier behouden en verbeteren.



Laden en lossen blijft wel mogelijk, tot elf uur 's ochtends. Ook zijn er ontheffingen voor ondernemers en kerkgangers die een parkeerterrein in het gebied hebben. Scooters en brommers mogen daarentegen nooit in het gebied komen.