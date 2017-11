Camera's op binnenwegen speuren naar verdachten

Verder krijgt Delft twee camera's langs de N470 (bij de A4), komen er in Wateringen twee stuks langs de N221 (ter hoogte van de Laan van Wateringseveld) en hangt er straks ook een camera aan een flitspaal in Naaldwijk op de hoek van de Burgmeester Elsenweg en de Kruisbroekweg.



Momenteel heeft de politie zo'n tachtig camera's met kentekenherkenning in gebruik. Die staan bijna allemaal langs de Nederlandse snelwegen. Daar komen er nu op de binnenwegen nog eens tweehonderd bij, zei een woordvoerder gisteren tegen de NOS. ,,Als een auto bijvoorbeeld gestolen is, willen we hem graag zien voor hij de grens over is. We willen daarom niet alleen goed zicht hebben op de snelwegen, maar ook op de provinciale wegen''.