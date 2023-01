Cameratoezicht en lange sluiting avondwinkel waar 15-jarige jongen levensgevaarlijk werd gestoken

Rivaliserende jeugdgroepen zorgen al langer voor overlast in de Haagse aandachtswijk Escamp. Dat escaleerde eind vorig jaar, toen een tiener werd gestoken. In avondwinkel Nour aan de Beresteinlaan raakte dinsdagavond 27 december een 15-jarige tiener zwaargewond. Hij werd meerdere keren in zijn rug geraakt. Drie minderjarigen, onder wie een jongen van 13 jaar, zitten nog in voorarrest. Een 32-jarige vrouw blijft verdachte maar is inmiddels op vrije voeten.

De politie vermoedt dat die steekpartij een escalatie is van meerdere incidenten in de wijk, onder meer van een mishandeling eerder die dag. Toen werd een jongen door meerdere andere jongeren aangevallen. Voor die vechtpartij heeft de politie een 15-jarige jongen uit Den Haag (een andere dan de zwaargewonde tiener) aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, bedreiging en vernieling. De politie onderzoekt nog of er andere incidenten zijn die te maken hebben met deze langlopende vete. Meer aanhoudingen worden door de politie daarom niet uitgesloten.

De zwaargewonde tiener werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Drugsoverlast

De avondwinkel was al twee weken gesloten en blijft voor nog eens drie maanden dicht, zo heeft burgemeester Jan van Zanen besloten. Het gaat namelijk om een ‘overlastlocatie’, die een ‘aanzuigende werking heeft op overlastgevende jongeren, inclusief drugsoverlast en intimidaties richting voorbijgangers’.

Verder wordt er cameratoezicht ingesteld rondom de onderneming aan de Beresteinlaan. Ook werd er gedurende een week een samenscholingsverbod ingesteld om de rust in de wijk te herstellen. ,,Na het steekincident bleek al snel dat er een reëel risico bestond op verdere escalatie", zegt Van Zanen.

Quote We doen er alles aan om nieuwe verstorin­gen van de openbare orde te voorkomen en treden waar nodig op Burgemeester Jan van Zanen

Toch wordt de ingrijpende maatregel niet verlengd. ,,Zo’n maatregel op basis van een noodbevel mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk”, aldus de burgemeester. ,,Uiteraard blijven de politie en de gemeente de situatie nauwlettend volgen. We doen er alles aan om nieuwe verstoringen van de openbare orde te voorkomen en treden waar nodig op.” Sinds het instellen van dat verbod hebben zich ‘geen noemenswaardige incidenten voorgedaan’.

Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerkers en welzijnswerkers doen er alles aan om dat zo te houden, zegt Van Zanen. Zo is er contact met de scholen van de overlastgevende jongeren. Ook wordt er al voorlichting op scholen gegeven over wapens en geweld.

Giftige uitwerking

Persoons- en groepsgerichte aanpak moet nieuw geweld tegengaan. ,,Ondermijnende criminaliteit heeft in verschillende wijken in Nederland, waaronder in Den Haag-Zuidwest, een giftige uitwerking op de jeugd. Het doel van die aanpak is helder: voorkomen dat kinderen en jongeren in de criminaliteit belanden of hier verder in afglijden.”

Buurtbewoners zijn blij met de maatregelen. Ze voelden zich al langer onveilig door de groepen jongeren die zich vooral in het laatste halfjaar verzamelen op het pleintje rondom de buurtsuper. ,,Oh, heel fijn. Ik heb een dochter van 12 jaar en die fietst altijd om als ze naar school gaat", zei een bewoonster. ,,Ik durfde niet meer in mijn eentje de straat op", beweerde een ander.

