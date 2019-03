Cameratoezicht in Weimarstraat na criminaliteitsgolf

Zo staat er in ieder geval een extra camera op de kruising van de Weimarstraat met de Noorderbeekdwarsstraat. De klachten gingen voornamelijk over openbare dronkenschap, drugsgebruik door onder meer jongeren, vechtpartijen, vandalisme en verkeers- en geluidshinder. Ook de dodelijke steekpartij in de straat in januari speelde een rol bij het verzwaren van het toezicht.

Volgens burgemeester Pauline Krikke, die naar eigen zeggen vaak de straat bezoekt, is de maatregel genomen in het kade van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ,,Het is een vorm van criminaliteit die direct ingrijpt in onze straten en wijken. Daar moeten we korte metten mee maken”, aldus Krikke.



De plaatsing van de camera's is de eerste stap in een gerichte aanpak om criminaliteit in de straten uit de buurt aan te pakken. Zo zijn er volgens de gemeente in opdracht van de burgemeester al gecertificeerde gastvrouwen en gastheren aangesteld in enkele lokale coffeeshops.



