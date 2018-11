Cameratoezicht tijdens oud en nieuw in Duindorp en Schilderswijk

VIDEO Hoe Bleyenberg is ontstaan

19:35 And Now This ontwikkelde een korte film over het ontstaan van Bleyenberg. Een jaar geleden werden de deuren geopend van de compleet nieuwe horecagelegenheid in het oude Kwantumgebouw in Den Haag, vernoemd naar de roemruchte John Bleyenberg. De oud-bedrijfsleider stond vijftien jaar lang aan het roer van Kwantum Behang BV. En ondanks dat hij en zijn vrouw Anneke geen kinderen hebben, leeft hun naam nu toch voort.