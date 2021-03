Camilla en Josje trekken door het land om voordeursconcerten te geven

Wat houdt dat in, een voordeurconcert?

,,Josje en ik spelen al een jaar of vijftien samen. Dat doen we als viool-piano duo en in het Tuschinski Trio. Ik kom uit Den Haag, Josje uit Alphen. Omdat we al een jaar niet meer op concertlocaties kunnen spelen, gaan we naar de mensen thuis toe. Met een busje rijden we tot aan de voordeur. Josje blijft in het busje zitten met de deur open, ik kom naar buiten met mijn viool.”