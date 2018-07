Campagne in Haagse cafés tegen homogeweld

Organisator Ben Manuputty van het The Hague Rainbow Festival is een campagne begonnen tegen lhbt-gerelateerd geweld. In samenwerking met Roze in Blauw, een speciaal team van de politie dat zich met dit onderwerp bezighoudt, laat hij posters in de Haagse horeca ophangen waarop slachtoffers worden aangespoord vooral aangifte te doen. Ook heeft Roze in Blauw er een nieuw meldpunt voor opgezet.

,,De posters hangen uiteraard bij homocafés, maar veel belangrijker is de zichtbaarheid bij andere populaire uitgaansgelegenheden met een nachtvergunning'', zegt Ben Manuputty. ,,Lhbt'ers komen namelijk ook bij Millers, Danzig, Paard of Havana.Het is ook goed heterojongeren er nog eens op te wijzen dat geweld en schelden tegen andersgeaarden onacceptabel is.''

Manuputty is een bekend gezicht in de Haagse horeca. In zijn jonge jaren was hij portier bij discotheek De Marathon. Hoewel hij zelf geen homo is, heeft hij de scene omarmd. Bekend in Den Haag zijn Manuputtys Manjefiek-feesten voor de lhbt-gemeenschap (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders). Manjefiek viert op 25 augustus zijn tienjarig bestaan met een grote beachparty bij strandtent Colorado Charlie in Scheveningen.

Incident

De campagne komt precies op een moment dat zich in Amsterdam weer een incident heeft voorgedaan waarbij een man na een avondje uit door een onbekende van zijn fiets is geschopt. De dader zou zonder aanleiding 'kuthomo' tegen hem hebben geroepen. Manuputty: ,,In Amsterdam zijn dit soort incidenten de laatste tijd vaak in het nieuws. In Den Haag lijkt het minder erg, maar ik krijg vaak berichtjes van bezoekers dat ze op weg naar huis nare dingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Daarom is het belangrijk dat er altijd aangifte wordt gedaan. Bij Roze in Blauw werken politiemensen die het wereldje goed kennen.''