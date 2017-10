Campagne moet babbeltrucs verminderen

Na een ongekend groot aantal babbeltrucs in korte tijd in Leidschendam-Voorburg, is de politie in overleg met de gemeente en woningbouwvereniging over een preventiecampagne.

De politie van Leidschendam-Voorburg waarschuwde afgelopen vrijdag voor de toename van het aantal babbeltrucs in de gemeente. Het had geen effect. Amper een dag later sloeg opnieuw een babbelaar toe en beroofde een 95-jarige dame in haar woning aan de Emmalaan en gistermiddag nóg een keer, in Voorburg.

Quote Het is ontzettend vervelend dat we een waarschuwing doen uitgaan dat er zeven babbeltrucs binnen een maand zijn geweest Hilda Vijverberg

Voor de politie en de gemeente hoog tijd om verder 'op te schalen'. Zij zijn met elkaar in overleg om ouderen (die vrijwel altijd het slachtoffer zijn van een babbeltruc), extra te informeren. ,,Het is ontzettend vervelend dat we een waarschuwing doen uitgaan dat er zeven babbeltrucs binnen een maand zijn geweest; nog geen dag later word je al weer door de werkelijkheid ingehaald'', zegt politiewoordvoerder Hilda Vijverberg.

In ongeveer de helft van de gevallen werd dezelfde smoes gebruikt. Een man belde aan, zei dat hij loodgieter was, dan wel van de woningbouwvereniging en dat er lekkage was. Eenmaal binnen ging hij op zoek naar heel andere zaken. Bij de hoogbejaarde vrouw aan de Emmalaan ging hij ervandoor met haar oorbellen. Eerder wist de babbelaar de hand te leggen op bankpassen, waarna een telefoontje volgde om de pincode te ontfutselen. ,,Deze criminelen zijn verschrikkelijk gehaaid,'' zegt de woordvoerder. ,,Ze komen heel vertrouwenwekkend over en zeggen aan de telefoon dat ze van de bank of de politie zijn. De bankpas is weer gevonden en deze moet zo snel mogelijk geblokkeerd worden.'' Een aantal keren is het de babbelaar gelukt de pincode in handen te krijgen en werd geld van de rekening opgenomen.

