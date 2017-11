Campagne Stichting Vluchteling vervroegd door 'uitgelekte' borden

Met de campagne roept Stichting Vluchteling op tot een open en constructief gesprek over vluchtelingen. Maandag zou de campagne van start gaan, gepaard met een openingsstunt en de borden. Het bedrijf hing de borden gisteravond al op, waardoor iedereen deze al had kunnen zien.



In allerijl probeerde het bedrijf de fout te herstellen en werd een deel van de borden vandaag verwijderd. Stichting Vluchteling riep het weghalen echter een halt toe. Het kwaad was immers toch al geschied.



,,We wilden maandag met de campagne beginnen, maar omdat de borden in Den Haag gisteravond al werden geplaatst, lag het nieuws letterlijk op straat," legt een woordvoerster van Stichting Vluchteling uit. ,,We hebben besloten om dus maar meteen van start te gaan en hebben de resterende borden gewoon laten staan. De campagne is vandaag officieel begonnen. Maandag komt er nog een andere openingsstunt, maar eigenlijk is dit natuurlijk al een stunt op zich."