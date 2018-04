Camper raakt los van auto en belandt midden op de weg

FOTOSERIE Formatie­plek uitgelekt: Haagse partijen onderhande­len in stadskweke­rij

20:41 Het had geheim moeten blijven, maar al snel kreeg deze website lucht van de geheime formatielocatie: de Haagse onderhandelingen worden gevoerd in de stadskwekerij in villawijk Duttendel. In de groene luwte worden onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks deze week door ambtenaren bijgepraat over actuele dossiers. 'Toepasselijke plek ja: om het vertrouwen te 'kweken'.