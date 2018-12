‘Camping’ aan het Spui voor opening van Dunkin’ Donuts

Het Spui transformeerde vannacht tot een stadscamping, waar mensen in slaapzakken bivakkeerden. De Amerikaanse donutgigant, Dunkin’ Donuts, opende vanmorgen om 07.00 uur de deuren van de eerste flagshipstore aan het Spui, maar het was ver voor opening al ongelofelijk druk. De eerste honderd mensen in de rij mogen namelijk een jaar lang elke week gratis een doos met donuts komen ophalen.



Sommige vastberaden zoetekauwen stonden hiervoor uren in de rij. ,,Ik ben hier al sinds gisterochtend”, aldus de eerste in de rij. Hij staat gewikkeld in een paars dekentje. Want heel leuk was het niet, het wachten werd namelijk verstoord door een flinke regenbui, maar daar deinsden de bezoekers niet voor terug. Uren later was iedereen weer opgedroogd. ,,En om bij te komen duik ik straks gewoon nog even mijn bed in.”