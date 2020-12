Campings en bungalowparken willen 2020 zo snel mogelijk vergeten

Het jaar startte in 2020 iets beter dan 2019 en beloofde een topjaar te worden voor de verblijfsrecreatie, vertelt directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON. Maar vanaf de lockdown in maart daalde het aantal overnachtingen op campings, bungalowparken en groepsaccommodaties dramatisch met 45 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dal

Vooral de druk bezette voorjaarsmaanden mei en juni scoorden slecht met een daling van respectievelijk 63 en 38 procent. De stijging van 17 procent in het hoogseizoen maakte dit niet goed. De bungalowparken gingen in het voorjaar door hetzelfde diepe dal als de campings. De stijging in de zomermaanden voor de bungalowparken was beperkt. De groepsaccommodaties zijn het zwaarst getroffen. Deze vakantieverblijven voor groepen mogen geen gezelschappen ontvangen.