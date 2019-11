Canadees Jesse Gabrielle moet Hijs Hokij aan doelpunten helpen

In Australië kwam pas het besef dat ook buiten Noord-Amerika een loopbaan op het ijs kan worden opgebouwd. En nu speelt de Canadees voor Hijs Hokij. ,,Topscorer van de BeNe League worden, dat is mijn doel.” Bezoekjes aan Bolzano en Rome, skiën in de Alpen. Het leven van Jesse Gabrielle was de afgelopen maanden één grote reis door Europa. ,,Maar nu is het weer tijd om te ijshockeyen."

Dat doet hij bij Hijs Hokij, waar de Canadees als derde import is aangetrokken en al aardig op schot is. ,,Doelpunten en vechten, zo kan je mij omschrijven", grijnst de 22-jarige aanvaller. ,,Vechten om voor een teamgenoot op te komen, zal in Nederland ook wel gebeuren. Zolang het maar niet leidt tot schorsingen. Maar ik weet nog niet wat in Nederland is toegestaan. Laatst kreeg ik een penalty voor commentaar op de leiding. Ik deed niets verkeerd! Ik vloekte niet en vroeg alleen maar waarom er werd afgefloten. Kom op zeg, als dit erg is, dan zou ik voor de dingen die ik in de Verenigde Staten heb geroepen achter de tralies moeten zitten."