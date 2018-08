Canadese ganzen hebben hier niets te zoeken

Ooit waren de Canadezen bevrijders. Nu zijn het bezetters. De Canadese ganzen zijn aan komen waaien en nooit meer weggegaan. Waarom zouden ze? De etters zijn brutaal genoeg om voedsel te vinden op de akkers en hebben bovendien gansch’ schijt aan hun gevleugelde inheemse vrienden.



Nu kun je je afvragen wat dan precies inheems is; er was om te beginnen helemaal niets hier. Wij hebben dit land gebouwd op de bodem van de oceaan. De Veluwe is boom voor boom aangeplant. Natuurreservaat de Oostvaardersplassen is op de tekentafel bedacht. We kunnen in ieder geval wél stellen dat die ganzen hier niets te zoeken hebben en dat ze zich vermenigvuldigen als ratten. Ze vreten de landbouwakkers kaal en veroorzaken miljoenen euro’s schade. Weg ermee. Maar de gans - ook de Canadese - is beschermd. Tenzij er veel te veel zijn, en dat is overduidelijk is geval.