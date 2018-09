Capriole Café valt in de prijzen: 'Iedereen bij ons is een koffienerd'

Even vragen aanHet Haagse Capriole Café op de Binckhorst is tweede geworden in de Koffie Top-100 van Misset Horeca, kreeg de award voor de mooiste koffiezaak van Nederland en won de prijs voor de beste koffie van Zuid-Holland. Eigenaar Pascal Ultee is dolblij.

Gefeliciteerd! Zagen jullie dit aankomen?

,,We hadden hoop op een hoge notering, maar dit hadden we niet verwacht.’’

Gaan jullie het nog vieren met een lekker bakje koffie?

,,We gaan met ons hele team uit eten. Donderdag gaan we weer open, dat wordt wel een dag met een feestelijk tintje.’’

Wat maakt jullie koffie zo lekker?

,,We besteden veel aandacht aan de inkoop van speciale koffies uit de hele wereld. Af en toe gaan we ook naar die landen toe, zo zijn we laatst nog naar Costa Rica gegaan. We zoeken het meest bijzondere uit. Verder hebben we een team van drie koffiebranders. En eigenlijk is iedereen bij ons gewoon koffiegek, misschien zelfs koffienerds. Het draait er wel de hele dag om.’’

Van wijnboeren hoor je weleens dat ze na hun werk geen wijn kunnen zien en gewoon bier drinken. Is dat bij jullie ook zo?

,,Nou, we sluiten onze werkdag af met een biertje, maar die is wel zelfgebrouwen en heeft een koffietintje. Nee, we krijgen nooit genoeg van koffie.’’

Vanwaar die liefde?

,,Ik ben echt opgegroeid en opgevoed met koffie. In 1975 is mijn vader Capriole begonnen als groothandel. Ik ben nu eigenaar met mijn zus. Het is er met de paplepel ingegoten.’’

Volgend jaar op één?

,,We willen in principe ieder jaar beter, dus we gaan zeker nadenken over hoe we dat kunnen doen. Maar het belangrijkste bij ons is dat de gasten op 1 staan. Daar doen we het voor.’’