Carin was een originele Scheveningse en zorgde voor een nieuwe traditie tijdens Vlaggetjesdag

Van wieg tot graf Paula was praktisch en artistiek en verwierf bekendheid vanwege haar vaas langs de A13

Ze was praktisch en artistiek. Een combinatie waaronder haar bedrijf zeer goed gedijde. Ze was ook een trotse Delftse die, naast de A13, een enorme vaas liet plaatsen. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van: Paula Kouwenhoven (19 oktober 1953 – 1 mei 2022).

13 juni