Carina (60) is vastbesloten om nameloze doden een identiteit te geven: ‘Achterblijvers hebben nooit rust'

Carina van Leeuwen, forensisch rechercheur in het coldcaseteam van de Amsterdamse politie, spreekt graag af bij Den Haag Centraal. Handig, want daar neemt ze bijna elke dag de trein naar Sloterdijk, waar ze werkt. Nog voor de koffie is besteld begint Van Leeuwen uit zichzelf over haar lengte. Groot genoeg was vroeger een vereiste bij de politie; je moest minstens 1,65 meter zijn. Pech voor Van Leeuwen, die koos voor een baan als operatiekamerassistente. Tegen de tijd dat de lengte-eis werd afgeschaft was ze weer te oud, een grens die later ook veranderde en zo kwam ze met haar 1,57 meter op haar 32ste alsnog bij de politie, in Den Haag.