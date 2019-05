Carmen Simonis stopt met voetballen in de eredivisie: 'Mijn hoogtepunten beleefde ik bij ADO'

Het werd een afscheid met een griffel. In haar laatste wedstrijd, die in een 5-0 winst tegen Achilles'29 eindigde, besloot Carmen Simonis haar eredivisiecarrière met een doelpunt. ,,Een stift over de keeper via de onderkant van de lat. Zat er goed in'', zegt de middenveldster wier broer Tommy namens RKDEO twee dagen later tegen Delft (1-15) acht keer scoorde.