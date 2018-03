Cary-stemmers voelen zich bedrogen na benoeming nieuwe nachtburgemeester

Onder het publiek was Cary van Rheenen met 24,2 procent van de stemmen verreweg de favoriet. Tweede werd popmuzikant Pat Smith met 19,9 procent van de stemmen. Winnaar Sjoerd van Schuylenburch eindige als derde met 19 procent. De publieksstemmen leverden de koplopers respectievelijk 3, 2 en 1 stemmen op bij de einduitslag. De achtkoppige zelfbenoemde nachtraad zorgde per lid voor één stem. Daar bleek zowel Van Rheenen als Smith op geen steun te kunnen rekenen. Aanhangers van Cary van Rheenen spreken van een ‘kliek’.

Nar

Jarenlang was René Bom onbezoldigd nachtburgemeester van Den Haag. Zelf ervoer hij die titel als een nar. Als betrokken burger liet hij zich soms uit over zaken als sluitingstijden van de cafés, terrassenbeleid en geluidsoverlast. Een kwakkelende gezondheid dwong hem tot terugtreden. Een groep betrokkenen uit het uitgaansleven en de Haagse rockscene nam het initiatief voor een gekozen nachtburgemeester. Deze raad wil de functie meer betekenis geven, onder meer als gesprekspartner voor de gemeente.



Alle leden van de nachtraad hebben toegezegd naar het debat in het Parkroad Café te komen om tekst en uitleg te geven. ,,We hebben niets te verbergen, de stemprocedure was vooraf bij iedereen bekend en dat willen we graag nog eens uitleggen'', zegt Joeri Gordijn namens de organisatie.