Cas (15) is de enige ‘gekozen’ burgemeester van Nederland, al is zijn imperium piepklein

Madurodam kiest sinds het aftreden van prinses Beatrix, in haar kroningsjaar 1980, ieder jaar een nieuwe burgemeester voor het Haagse themapark. Hiermee is deze ‘burgervader’ de enige gekozen burgemeester van het land.

Cas is gekozen uit de kandidaten als burgemeester omdat zijn persoonlijke uitdaging eruit sprong. Hij wil zich inzetten om mentale gezondheidsklachten bij jongeren bespreekbaar te maken.

Inzetten

Maar besturen doe je niet alleen. In totaal nemen er tien nieuwe middelbare scholieren uit de omgeving van Den Haag zitting in het college van burgemeester en wethouders van Madurodam. Zij houden zich bezig met het vertegenwoordigen van het park, maar zetten zich ook in om Nederland samen een beetje mooier te maken, onder meer door middel van persoonlijke uitdagingen.