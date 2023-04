Cas (21) rijdt met een permanente grijns op zijn gezicht in cabrio van zijn dromen

Mijn Allessie Cadillac van Cees (85) houdt hem jong én bracht hem naar Moskou: ‘Deze auto rijdt niet, maar zweeft’

De Cadillac Seville Elegance is al bij zijn eerste baasje sinds-ie in 1977 van de band rolde in de fabriek. Cees Oosterlaan (85) kan dan ook niet zonder zijn Amerikaanse Allessie die hem zelfs naar Moskou bracht. Zijn auto houdt hem jeugdig. Zo energiek dat hij dik in de tachtig nog op de motor stapt.