'Cash betalen in de bus? Wat hopeloos verouderd!'

Ook in Den Haag worden met olie besmeurde zwanen binnenge­bracht

15:01 Hulpverleners in de regio hebben de handen vol aan het opvangen van met olie besmeurde vogels, met name zwanen. Ook bij vogelopvang De Wulp in Den Haag zijn 'slachtoffers' binnengebracht. Het is één van de gevolgen van het olielek dat zaterdag in de Derde Petroleumhaven in de Botlek ontstond, nadat een zeeschip tegen een steiger botste.