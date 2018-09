Casino in Rijswijk doelwit van overval

Video Verbrand planetari­um krijgt tweede leven en komt terug naar Den Haag

1 september Het was ooit de trots van de Haagsche Courant. Ruim 1,3 miljoen bezoekers trok het planetarium. Totdat een verwoestende brand in 1976 een einde maakte aan dit hemelse sprookje bovenop het dak van het (voormalige) hoofdkantoor aan de Wagenstraat. Maar... meer dan 40 jaar later krijgt het sprookje alsnog een goede afloop. Met dank aan een hobby-astronoom die van geen opgeven wilde weten. ,,Al na ons eerste onderzoek in september vorig jaar wisten we: dit gaat ons lukken.''