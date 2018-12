Casinobaas Harry Ballemaker: 'Gokken doe ik zelf niet'

Versprei­ders an­ti-homoflyer ‘waarschuw­den’ voor plaatsen kinderen bij homostel

12:08 De verdachten van het verspreiden van anti-homoflyers in Amsterdam in 2016 wilden onder de aandacht brengen hoe religieuze mensen denken over het plaatsen van kinderen bij een homoseksueel stel. De actie ontstond toen ze op het internet lazen over de beslissing van een Engelse rechter om een kind onder te brengen bij een homostel. ‘Dat raakte mij als vader’, aldus een van de verdachten.