Casper (17) moet nog één schoolexamen doen: ‘Het voelt een beetje alsof we vals spelen’

Bewoners Renbaan­kwar­tier zijn ‘tientallen plassende, dronken overlastge­ven­de Oost-Europeanen’ spuugzat

19:30 Ze plassen in portieken, stoken vuur bij de speeltuin, vallen voorbijgangers lastig en drinken in het openbaar. Buurtbewoners van het Renbaankwartier in Scheveningen zijn de overlast die de ‘tientallen Oost-Europeanen zonder vaste woon- of verblijfplaats’ veroorzaken spuugzat. De overlastgevers zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk in het Bella Vista en Andante hotel ondergebracht.