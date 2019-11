Catering voor Haagse kakkers: Van haai in fontein bij het Kurhaus tot cocaïne als tussengerecht

Twee generaties kakkers uit de Vogelwijk, het Benoordenhout en Wassenaar hebben bij cateraar Taat & De Regt geleerd slopend hard te werken. Discipline en doorzettingsvermogen werden er als vanzelf in geramd. Twee begrippen die de bevoorrechte jongens en meisjes van huis uit niet per se kenden.



Hun meewerkende ceo's Dick Taat (1949) en Jaap de Regt (1951) uit de Haagse Vogelwijk erkenden nut en noodzaak van buffelen wel. Zonder bikkelen geen succes, beseften ze. In tegenstelling tot hun kleurrijke, maar minder ambitieuze leeftijd- en buurtgenoten van de April Group, de illustere voorloper van het roemruchte Haagse cateringbedrijf Taat & De Regt. De eerstgenoemde rebellenclub haalde de eeuwigheid dan ook niet.



Wie zich in de jaren zeventig, tachtig van de vorige eeuw aansloot bij de Haagse horecaheren Dickie en Jaap, stond na een avond schalen oesters uitserveren met de tong op de schoenen borden te wassen in een teiltje koud water. Of liep duizend flessen champagne een landgoed in Wassenaar op te sjouwen. Maar dat donderde niet. Je hoorde erbij! In je blauwe trui met op de buitenkant van de mouw de naam April Group (Taat: 'Als je met zo'n trui op de wintersport rondliep, dan was je wat') of in de iconische, gestreepte jasjes die later kwamen, het beeldmerk van Taat & De Regt.