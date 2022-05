Catherine Keyl openhartig over haar ‘Oorlogsvader’: ‘Ik wist helemaal niets van hem’

Ze woont alweer 30 jaar in Naarden, dicht bij de televisiestudio’s waar ze carrière maakte als programmamaker en presentatrice (zoals een vrouwelijke presentator in haar tijd nog werden genoemd). Maar ook in dit oorspronkelijke brinkdorp heeft Catherine Keyl in de afgelopen periode veel teruggedacht aan Den Haag, de stad van haar jonge jaren. Al was het maar vanwege het boek dat ze twee jaar geleden ging schrijven en dat vorig jaar om deze tijd uitkwam: Oorlogsvader.



Keyl heeft rondom de lancering van haar boek uiteraard al veelvuldig over de totstandkoming van haar boek gesproken, maar dat wat ze het allerliefste wilde, kon vanwege alle beperkende maatregelen in verband met corona niet doorgaan. ,,Ik wilde natuurlijk het allerliefste lezingen geven’’, vertelt Keyl aan de eettafel in haar royale woning in het Noord-Hollandse vestingstadje. Maar dat kwam er helaas niet van. Het bleef bij af en toe commentaar geven in talkshows.’’