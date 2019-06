Cathy mikt op wereldrecord breien: Ik wil laten zien dat breien een sociale activiteit is voor iedereen

Waar mikt u op met het wereldrecord?

,,The National Federation of Women's Institute uit Engeland is sinds 2012 houder van het wereldrecord met 3083 mensen. Wij willen het record bijstellen naar 5000.‘’



Wanneer wordt de recordpoging gedaan?

,,Het duurt nog even: op zaterdag 13 juni 2020. Dat is tevens de datum van de viering van de World Wide Knit in Public Day (Dag voor het wereldwijd breien in het openbaar). Ik ga een nationale tour houden om dit event te promoten.‘’



En waar gaat het gebeuren?

,,We denken aan de Sportcampus Zuiderpark. Misschien is het ADO-stadion ook een optie, maar dat hangt af van de weersvoorspellingen.‘’



Is deelname gratis?

,,Dat is wel ons streven.Ook dat de deelnemers wol en dergelijke krijgen. Overigens is in dit verband alle hulp welkom, in natura of financieel, van particulieren, de gemeente of andere organisaties.‘’



Waar kunnen mensen zich aanmelden?

,,Op de facebookpagina van Wool for Warmth Challenge of door een e-mail te sturen naar woolforwarmth@gmail.com.''